九龍城灣仔南區幼園 逾半無參加幼教計劃

教局公布最新幼園概覽

教育局昨發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2019/20學年」網上版，涵蓋全港約1050間幼稚園資料，當中757間參加幼稚園教育計劃。概覽登載各校學生人數、師生比例、課程資料、報名費、註冊費及入學申請資料等。

本報翻查全港18區名單，發現九龍城、南區、灣仔共3區以沒參加幼教計劃的幼稚園佔多，中西區則各佔一半。不在計劃內的幼稚園學費水平較高，但課程內容彈性較大，多以英文教學。不在計劃內的民生書院幼稚園在概覽稱設幼小銜接措施，推行模擬小學課堂，安排幼兒親身使用民生書院小學課室（見表）。

有幼園提供「模擬小學」課堂

因部分名牌幼稚園預留K1名額予N班學生，有家長由學前班（俗稱N班）為子女升幼稚園K1鋪路。家長彭太的兒子就讀國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）學前班，希望由N班「入手」，明年可升讀該校K1。她稱，校方稱如學童「通過特別考核」便可直升，學校亦會取錄校外生。彭太稱，學校N班競爭已很激烈，每年收到約4000至5000份申請表，需經兩輪面試，約有1200名申請者可進入第二輪，最終取錄約400人。

彭太提及去年N班首論面試，兒子需配對圖案，回答動物名稱等，「最後每人會講再見，老師派餅，子女說謝謝等」。進入次輪面試，家長都需面試，校方會問及父母的教育理念，未來升學計劃，「會問目標是子女未來升哪類小學、重視子女哪方面學習等」。

專家倡「二拖三」 面試勿太多

升學專家趙榮德建議家長「二拖三」，即報兩間私立和三間幼教計劃內的幼稚園，因後者入學要求較低，可確保有幼稚園取錄。他建議最好不要報多於10校，以免小朋友面試太多生厭。他說近年適齡學童雖減，但實際上競爭不減，家長仍湧至名校報讀。