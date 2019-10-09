港鐵關站早收 八大取消夜堂 各校彈性處理遲到

教大昨午4時半後課堂取消、科大及嶺大昨晚6時後課堂取消。嶺大表示，因預料未來數天交通情况未明，大學將會彈性處理師生因交通問題遲到或缺席。

中大、港大、理大昨晚6時半後課堂取消。中大表示昨日如常運作，校方彈性處理個別學生及教職員因交通問題遲到或缺席。港大表示，各學系及單位會因應情况，考慮會否需要取消其他活動。

城大昨日及今日兩天如常運作至晚上6時，所有晚上6時後課堂取消。校方會彈性處理因交通情况未能回校師生，如有需要，個別教職員會因應情况把本周的教學資料上載至Canvas，供未能出席課堂學生參考。城大緊急事故應變小組會密切留意最新情况作適當應變。浸大昨日及今日的課堂至下午4時20分結束，下午4時半後的課堂取消。浸大表示，教職員及學生安全為首位，呼籲學生遠離危險，若學生有需要，可致電特別熱線6466 9707 ，或與教師聯絡。

中學生早出門半小時 遲到半小時

港鐵昨日關閉多個車站，居於上水的中四級洪同學，要到大埔墟站旁的中學上課，本來乘港鐵僅需時20分鐘，但大埔墟站早上關閉，故她改乘巴士，即使提早半小時出門，仍遲到了大半小時。她說，等巴士已花了20分鐘，加上巴士今日改動路線，中途增加數站，車程比平時長。洪同學說，學校未有公布就昨日因交通問題而遲到的學生會否有特別安排，要待回校才知道。