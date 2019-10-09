警周一區內射催淚彈 將軍澳小學停飲水機

田家炳派樽裝水 停課後活動

將軍澳仁愛堂田家炳小學昨日未有停課，該校網發出通告，稱因應社區事件及交通情况有特別安排。當中包括學校暫停飲水機供水一星期，每名學生昨日獲發樽裝水一支，如有需要可到校務處再取，亦請家長為子女預備足夠食水。另外，學校昨日及今日的小息、午息及體育課，學生將留在課室，小食部售賣食物服務亦暫停；昨日課後興趣班、校隊訓練、輔導班等活動全部取消。校長黃悅明回覆本報表示，在校不覺有很強催淚彈氣味，學校以學生健康為首位，已加強校內清潔，及有特別安排，如學校過往於校內飯堂製作午膳，昨日及今日改為供應商在廠房烹煮的飯盒，學校飯堂會清潔。

該校共700多名學生，黃悅明說昨日約百名學生請假缺席，亦有學生因交通情况遲到，校方會彈性處理。學校昨日亦暫停安排功課，故缺席學生及家長不需回校領取功課。

吳太的女兒就讀將軍澳田家炳小學，她不太擔心催淚彈在校殘餘。她說，雖昨晨仍聞到輕微刺鼻氣味，但學校有額外清潔，女兒亦有戴上口罩，認為影響不大。另一家長吳太稱，有為兩名就讀該校的子女戴上口罩，感覺較安全。她又稱，在校不覺有催淚彈氣味。

區內至少3校停課

距離將軍澳商場Popcorn相對較遠的港澳信義會明道小學，校方人員表示昨日校內學生活動如常，亦沒有學生反映有催淚彈氣味。學校會因應不同情况採取相應措施。他又稱，因區內交通情况，昨日有小量學生遲到。

另外，將軍澳區昨日至少有3間學校停課，包括優才（楊殷有娣）書院小學部及香港華人基督教聯會真道書院（小學部）。真道書院校方回覆稱，小學今日會如常上課。