教育
明路—生涯規劃 第64期
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職業潛力圖：夾公仔機的聯想

【明報專訊】夾公仔機的專門店近年成行成市，有時經過夾公仔機，也心癢癢想夾個毛公仔回家！夾公仔機除可夾到可愛毛公仔，原來更可「夾」到不同工作崗位。

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