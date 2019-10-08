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2019年10月8日星期二
明路—生涯規劃 第64期
7校延14年未設法團校董會 香港真光：因津私校址共用待釐清
獲贈極高解像地貌數據 港大：助城市規劃防災研究
浸大生物醫學平均收生29.65分
生涯規劃．大人ing：「執生」背遊 執出理想
大人ing：背遊節目主持梁彥宗 追隨興趣 漫步地球
職業潛力圖：夾公仔機的聯想
騙局逃生門：拆解選科謬誤 為未來鋪路
規劃情報：聯招申請開鑼 留意收生制變動
中大資訊日 本周六舉行
港產智能健身鏡 AI糾正運動姿勢
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職業潛力圖：夾公仔機的聯想
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【明報專訊】夾公仔機的專門店近年成行成市，有時經過夾公仔機，也心癢癢想夾個毛公仔回家！夾公仔機除可夾到可愛毛公仔，原來更可「夾」到不同工作崗位。
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