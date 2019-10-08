教育
明路—生涯規劃 第64期
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生涯規劃．大人ing：「執生」背遊 執出理想

【明報專訊】異國機場，3人狂奔，肩上重壓巨大背包。背遊節目主持梁彥宗成功通過安檢，跑至登機口，喜悅回頭，卻未見同伴身影。

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