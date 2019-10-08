7校延14年未設法團校董會 香港真光：因津私校址共用待釐清

明報記者 魏綺婷

05年實施 須公開成員名單

資助學校的法團校董會（IMC）有6類代表組成，包括獨立人士、校長、辦學團體代表、選出的教師、家長和校友成員，以達互相制衡之效。有關規定2005年1月1日實施，所有資助學校都要有法團校董會，公眾可於網上查閱名單。

不過，教育局最新回覆稱，截至今年9月2日，99.2%（833間）資助中小、特殊學校有成立法團校董會，據此推算，即約7間學校至今仍未成立IMC。當局無披露有關名單，解釋是為免對個別學校造成標籤效應，稱會繼續與學校及有關方面保持緊密聯絡，提供適切支援，協助學校及早成立法團校董會。

真光校長：校董會職能相近

香港真光中學是未有IMC的學校之一，校長許端蓉稱，主因是校址及校舍運用問題未釐清。她解釋，香港真光中學屬資助學校，而小學、幼稚園則屬私校，3校的校址都是大坑道50號，運動場、禮堂等設施共用，在真光中學成立IMC前，要先解決3校地方劃分的問題，翻查地契，與地政總署溝通，「要每一處、每個山坡好清楚，哪部分屬津校？哪部分屬私校？」許端蓉稱，學校目前有校董會，職能與津校法團校董會類近。

校友不滿打壓反修例 投訴無門

有香港真光中學校友向本報稱，早前反修例風波中，有師妹在校外派文宣時疑遭校方打壓，遂向法團校董會了解事件，卻投訴無門。她質疑校方沒有法團校董會，目前的校董會亦無公開名單放上網，持份者無從得知誰是成員；校董會工作缺乏透明度，亦難以監察。

教育界立法會議員葉建源稱，IMC本身有其職能和特定組成部分，當局有責任督促資助學校成立IMC，倘校方拒絕成立，「是不是不想有更多持份者聲音加入校方管理？教育局應要交代及處理」。他稱，就個別學校未成立IMC，他不了解詳情，認為局方或校方要交代。