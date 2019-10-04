教育
智叻中文Smarties' 第410期
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講故事：幫助小小外星人

【明報專訊】從前有一個小朋友叫做小果子，他總是覺得自己很普通。的確，他身高不高不矮，身材不胖不瘦，學習成績不高不低，不是特別聰明但又不是特別笨……他想，自己應該永遠都當不了一個重要人物吧。

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