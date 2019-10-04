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智叻中文Smarties' 第410期
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周圍「中」：秋天來了

【明報專訊】春夏秋冬各有特徵，這些差異令人身處其中有不同感受，有人喜歡夏天因為是最適合玩水的季節，討厭夏天的人不愛又熱又曬……大自然變化會影響人的活動以至感受，到了秋天，你又有何感受？聯想到什麼？

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