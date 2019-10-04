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智叻中文Smarties' 第410期
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周圍「中」：大地變色 秋意濃濃

【明報專訊】踏入秋天了，你喜歡秋天這個季節嗎？一年四季變更本是平常，可是不少文人對四季變化感受深，踏入秋天也特別多文思，看看他們的感受有否和自己相似之處！

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