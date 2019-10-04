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教育
2019年10月4日星期五
語文同樂 第395期
教局每年增撥6200萬 支援自閉生融合教育
跨部門支援學生精神健康 90校參與
浸大作家工作坊 《船》作者黎南出席
考生專訪：中史人在考場
考生專訪：成也中史 敗也中史
小誌美學：城市獨樂指南
破讀日常：在柏林走路的香港人
閱讀篇章：〈白髮與臍帶〉——林文月
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（下）
卷四備戰：做一做
綜合精練：改善施政之四／見解論證構思策略
作戰攻略：卷一應試思維(4)／景物描寫有所側重
周圍「中」：大地變色 秋意濃濃
周圍「中」：秋天來了
答案
時事中文：兒歌會通脹？
答案
大人物小小事：將勤補拙
講故事：幫助小小外星人
創意聊天室：遊四川熊貓館
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作戰攻略：卷一應試思維(4)／景物描寫有所側重
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【明報專訊】以下是2012DSE考材《橋》的兩段︰
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教局每年增撥6200萬 支援自閉生融合教育
跨部門支援學生精神健康 90校參與
浸大作家工作坊 《船》作者黎南出席
考生專訪：中史人在考場
考生專訪：成也中史 敗也中史
小誌美學：城市獨樂指南
破讀日常：在柏林走路的香港人
閱讀篇章：〈白髮與臍帶〉——林文月
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（下）
卷四備戰：做一做
綜合精練：改善施政之四／見解論證構思策略
作戰攻略：卷一應試思維(4)／景物描寫有所側重
周圍「中」：大地變色 秋意濃濃
周圍「中」：秋天來了
答案
時事中文：兒歌會通脹？
答案
大人物小小事：將勤補拙
講故事：幫助小小外星人
創意聊天室：遊四川熊貓館
教局每年增撥6200萬 支援自閉生融合教育
跨部門支援學生精神健康 90校參與
浸大作家工作坊 《船》作者黎南出席
考生專訪：中史人在考場
考生專訪：成也中史 敗也中史
小誌美學：城市獨樂指南
破讀日常：在柏林走路的香港人
閱讀篇章：〈白髮與臍帶〉——林文月
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（下）
卷四備戰：做一做
綜合精練：改善施政之四／見解論證構思策略
周圍「中」：大地變色 秋意濃濃
周圍「中」：秋天來了
答案
時事中文：兒歌會通脹？
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大人物小小事：將勤補拙
講故事：幫助小小外星人
創意聊天室：遊四川熊貓館
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