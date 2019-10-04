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語文同樂 第395期
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卷四備戰：如何做論證（下）

【明報專訊】論證猶如建屋，要房子牢固，屋簷寬廣，柱子非要堅實不可。筆者認為論證有兩根柱子，分別叫做S和O。上期已介紹S（對象需要），今期接續介紹O（預期成效expected outcome）。

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