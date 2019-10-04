教局每年增撥6200萬 支援自閉生融合教育

教育局副局長蔡若蓮稱「分層支援模式」並非新事，自2011起已在89間中小學推行先導計劃，比較學生參與計劃前後的數據，結果反映重點支援的學生於三大學習範疇（學習適應、社交適應和情緒適應）均有顯著進步。她又稱過去10年，本地確診自閉症學生人數顯著上升，學校普遍認為教導有自閉症的學生具挑戰，因此將增撥資源，協助全港公營普通中小學實行。

支援模式分3層，包括正向環境支援、額外小組訓練和個別化加強輔導和訓練（見表）。教師根據不同程度自閉症學生，提供適切分層支援。今次增撥6200萬元，主要加強「第二層支援」。教育局將招標與非政府機構協作，提供額外小組輔導或訓練。第一層和第三層支援由教育局安排教育心理學家、學校發展主任和督學組成跨專業團隊到校協助。

教育局高級專責教育主任（教育心理服務／新界西）李瑞霞表示，自閉症學生需適應情緒、社交和學習範疇，因此需要預習未來或面對的情况。她稱，「第二層支援」小組訓練內，學生學習社交技巧和金句，透過不同模擬情境，如有學生大聲罵人應如何回應，學生從中學會控制情緒，處理爭拗。

支援手冊派全港中小學

蔡若蓮稱「3層支援模式」屬全校參與，其他同學會了解支援模式和技巧策略，「希望同學在差異中學會跟不同人相處」，從而與有自閉症的學生共融相處。教育局又將適用於初小至初中學生的策略結集成支援手冊，派發全港中小學；另適用於高中學生的資源套則於2020年中派發全港中學。

葉建源：歡迎政策 仍需觀察

立法會教育界議員葉建源表示歡迎加強支援學童的政策，相關措施仍需時間觀察，以了解資源和配套是否到位，如教師是否接受足夠培訓，學校專業輔助人員包括心理學家是否足夠等。