教育
常識天下 第158期
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濕地居民：甲蟲無處不在

【明報專訊】甲蟲是昆蟲綱中鞘翅目的統稱，當中包括瓢蟲、天牛和金龜等。甲蟲的身體長有鞘翅，即角質化的前翅，通常十分堅硬。牠們種類繁多，已有紀錄的甲蟲共約40萬種，佔全球已知生物約四分一。

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