教育
常識天下 第158期
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環球話題：北京冬奧冬殘奧會吉祥物 「冰墩墩」「雪容融」

【明報專訊】北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物在北京正式發布，冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」揭開面紗。

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