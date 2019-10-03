教育
通通識 第598期
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建政70：中港政策與港人生活素質

【明報專訊】香港回歸中國22年。香港與內地的社會發展狀况、法制都不相同，例如香港實行一國兩制、港人治港，而港人的生活素質、身分認同感等，都與中國各項政策息息相關。

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