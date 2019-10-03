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2019年10月3日星期四
通通識 第598期
荃灣中五生中槍 同區學子受困擾 校長：學生心灰礙學習毁前途
應對示威 浸大緊急應變組納學生代表
網傳要學生扮暴徒 幼園轟失實兼報警
卓越獎學金接受申請
預設醫療指示 保病人尊嚴
時事議題：政府再推 預設醫療指示諮詢
時事議題：打破禁忌 改善臨終護理
時事議題：答題指引
建政70：中港政策與港人生活素質
圖表拆解：退而不休的長者就業
星級例子庫：世界遺產
摘星拆解：牧牛惹火 燒世界之肺
美國人天天吃快餐?
世界這樣大：為何選擇吃快餐？
新聞有常識：搞笑諾貝爾獎
答案
環球話題：北京冬奧冬殘奧會吉祥物 「冰墩墩」「雪容融」
印尼山火失控 鄰近國家空氣質素惡化
濕地居民：甲蟲無處不在
今期流行：恐怖Joker形象
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時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：預設醫療指示
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荃灣中五生中槍 同區學子受困擾 校長：學生心灰礙學習毁前途
應對示威 浸大緊急應變組納學生代表
網傳要學生扮暴徒 幼園轟失實兼報警
卓越獎學金接受申請
預設醫療指示 保病人尊嚴
時事議題：政府再推 預設醫療指示諮詢
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