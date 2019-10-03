荃灣中五生中槍 同區學子受困擾 校長：學生心灰礙學習毁前途

何志宏校長說，一名學生昨到校長室坦誠分享內心感受，該學生認識中槍學生，對整件事、社會現狀感迷茫和失望，因感作任何表態、示威，政府一概沒回應，同時承受家庭種種壓力。何校長說，該學生原是陽光男孩，喜歡打籃球，但因事件變得對社會心灰意冷，沒心機上課；他認為學生不但情緒受困擾，更不能好好學習，「毁了一個學生的前途」。他稱不知全港有多少學生有相同情况，認為若情况持續，「毁了不止一代人，可能是幾代人，令人心痛」。

首節課安撫 社工午餐會輔導

校內亦有特別安排，何校長昨在早會主動向學生談及事件，包括不同傳媒、警方說法，同時提醒學生暴力不能解決問題，只會滋長仇恨，呼籲同學不要參加激進行動，要注意安全。他稱，部分學生早上情緒不穩定，難集中上課，尤其高中生，「第一節課的老師都花了時間與學生傾談，先安撫情緒，之後才上堂學習」；學校亦特別有午餐分享會，由社工主持，有需要的同學可聚在一起，一面吃飯一面傾談。

何志宏稱，有個別同學亦因學生中槍事件而交家長信罷課，學校與以往做法一樣，安排特別室供同學自修，有輔導老師在旁；他又說，9月初已要求老師密切留意學生情緒變化，有個別投入事件、情緒較波動的學生，已有老師一直跟進。

荃葵青區「升中博覽」延期

此外，荃灣民政事務處、荃葵青區中學校長會等原定周六在荃灣大會堂展覽館，舉行每年一度的「升中博覽」。負責人昨稱考慮到安全問題，會延期舉行，稍後公布詳情。