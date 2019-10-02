戲劇活學成語 教師撐粵教中

沉悶課程變有趣 冀港發展多元藝術教育

34歲的胡俊謙於演藝學院表演系畢業，曾於20多間學校及大專院校進行戲劇教育，現時分別在兩間小學，任職戲劇科教師及兒童文學課堂戲劇導師。阿謙有自己一套教學法，可與學生打成一片，但亦會要學生守紀律。他會將沉悶的課程內容變得有趣，引起學生學習興趣及動力，透過戲劇讓學生記憶深刻，阿謙說與只看書本有很大分別。

他以成語「葉公好龍」為例，先請學生扮演角色內容，了解後便「不是再扮葉公和龍」，會請學生扮演可應用此成語的生活情節；最後一堂課，亦會透過扮演，讓學生猜出不同成語，令他們真正明白成語意思及運用。除教授中文外，阿謙亦會透過戲劇培養學生品格和價值觀，為學生帶來不同的正面影響。阿謙遇過有特殊學習需要的中三學生，寫字速度慢，起初在課堂寫不到中文，但加入劇社後任舞台監督，時常要看劇本，「不知不覺多看了中文」，最終在文憑試中文科考到好成績。

芸芸學習方法中，阿謙認為戲劇只是其中一種，他希望此類多元藝術教育可在港繼續發展，令不同能力的學生從多角度學習知識 。戲劇堂上，阿謙亦會教導咬字，廣東話有九聲，比普通話要多，他稱若學習中文，如唐詩、宋詞，用普通話讀出不會押韻；廣東話的詞彙亦較豐富。他認為學生應學習普通話，但他反對普教中，「令小朋友隔多一重學習知識」，以英文或普通話演劇，阿謙認為可提升語文能力，但以廣東話演劇更能讓學生表達自己情感。