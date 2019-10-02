學者走進山谷保育瀕危努日語 2000藏人使用 建診所吸引村民助研究

港大學者助記錄 口述語言化成文字

努日語（Nubri）是藏緬語的一種，已被聯合國教科文組織列為「肯定瀕危型」，即「孩子不再在家中學習作為母語的語言」。香港大學文學院語言學系助理教授Cathryn Donohue稱，目前有大約2000名居住在努日山谷的藏族居民用努日語日常溝通，近年大部分年輕努日人離開山谷求學，轉為學習尼泊爾語，努日語傳承受巨大威脅。

為了保存努日語，Donohue親身到當地，引入文字體系，把努日語從口述語言轉化成可書寫記錄的文字，不過她提及此方法需凝聚村民力量，要他們從日常耕作中騰出時間，不是易事。Donohue遂向村民提供眼科服務，除治療眼疾，也利用此契機聚集他們，一起記錄努日語，一舉兩得。

Donohue與加德滿都知名眼科診所Tilganga Institute of Ophthalmology合作，在山谷中央建立一間外科手術診所，診所眼科醫生乘直升機進入山谷，在不同地方舉行了6次篩查活動，吸引了近500名、差不多四分之一努日人口的居民參與，確診64個需要做白內障手術的病例。Donohue稱，許多因經濟、體力等問題無法前往加德滿都的病人得到醫治，接受手術的村民中，有一個失明6年多的78歲婆婆，由侄子背着徒步行5天趕路接受手術，康復後終重見光明。

Donohue本身是語言學專家，有多次實地語言考察經驗，包括喜馬拉雅語言及香港少數群體的方言。