教育
常識學堂 第155期
上一篇

食物的科學：變色的秘密

【明報專訊】人們講求「色香味」，食物的色彩配搭，是令人胃口大開的條件之一。食物含有天然色素，顏色也可以經煲煮「提煉」，加上不同物質就能變出各種顏色了！

上 / 下一篇新聞