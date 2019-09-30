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2019年9月30日星期一
常識學堂 第155期
城大非本地生 「相當數目」拒來港
免家長過慮 學校小一首測不計分
教協批何君堯梁振英製白色恐怖
時事懶人包：半人獸胚胎
拆解假資訊：「已fact check」 消息信得過？
生活看通識：智能手機
時事點對點：撥款3000萬 補貼廢紙回收商
時事點對點：民建聯倡收發展商地建公營房屋
Data解密：Google 搜尋排名
Road to 5**：Human rights
概念解碼：有機耕種
帆船初體驗
STEAM X 足迹：小學生揚帆掌舵
新聞解碼：智慧廁所
答案
偵探M.A.D. 寬恕
食物的科學：變色的秘密
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偵探M.A.D. 寬恕
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【明報專訊】一個改過機會
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城大非本地生 「相當數目」拒來港
免家長過慮 學校小一首測不計分
教協批何君堯梁振英製白色恐怖
時事懶人包：半人獸胚胎
拆解假資訊：「已fact check」 消息信得過？
生活看通識：智能手機
時事點對點：撥款3000萬 補貼廢紙回收商
時事點對點：民建聯倡收發展商地建公營房屋
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STEAM X 足迹：小學生揚帆掌舵
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食物的科學：變色的秘密
城大非本地生 「相當數目」拒來港
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