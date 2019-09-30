教育
通通識 第597期
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生活看通識：智能手機

【明報專訊】今天幾乎人人手執一部智能手機，智能手機自1990年代出現，千禧年後才開始普及。據政府統計處，2018年香港有581.16萬10歲以上人士擁有智能手機，比率高達89.8%。

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