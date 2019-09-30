教協批何君堯梁振英製白色恐怖

教育局近月接獲涉教師操守的投訴增加，教協要求教育局公平對待所有投訴，不應把涉及批評警方的個案放大處理，所有處理必須公平公正，合乎比例。教協稱，教師與其他社會人士同樣享有表達意見的權利，同時要注意專業守則的要求，特別在課堂內更要恪守專業；這敏感時刻謹慎應對，以免誤觸「地雷」。

指政府撤煙花但轟不升旗 雙重標準

有中學取消今年的升旗儀式，被特首及教育局指「帶出不正確的信息」。教協在信中稱，學校取消儀式避免不必要的衝突，不難理解，但教育局嚴辭指摘校方，似乎迫使校方不惜一切也要舉辦儀式，「當政府也取消國慶煙花的時候，教育局的雙重標準令人大惑不解，及令人遺憾」。

教局：兩者不應混為一談

教育局回應稱，國慶升旗典禮與煙花匯演不應混為一談，而政府今年仍會舉行十一國慶升旗儀式，取消煙花匯演是基於當前情况及公眾安全考慮。局方稱，只是提醒個別考慮停辦的學校，從教育角度而言無論香港內部有什麼政治議題，也沒有理由影響培養學生國民意識的工作。

局方又稱，公開信對局方批評有誤導及混淆視聽之嫌，局方反對任何人及任何形式的政治干擾，立場一視同仁；一貫以實據為本，公平公正處理投訴。