免家長過慮 學校小一首測不計分

中華基督教會基灣小學校長林偉雄稱，家長關心子女學業，校方會盡量勸喻毋須過分憂慮，「小六學生升中學，學校基本上都不會看一年級成績」。林偉雄稱，開學初期，學校功課量、測考都是循序漸進，學校每年10月底設全校第一次測考評估，考慮到不想為小一家長帶來太大壓力，故小一部分不計分，只有小二至小六的測考計分。

考「用間尺」代做卷

基督教聖約教會堅樂小學校長馬詠兒稱，以「實作評估」取代小一學生「期中評估」。她稱，不要求完成一份紙筆試卷，而是要求學生「實作評估」，如考數學就看學生「用間尺」等，希望減輕家長及學生壓力。她又稱，開學初段奉行「趣味默書」，「不是傳統要溫習生字的默書，而是圈下部首、寫簡單字」，半年後才正式默書，訂溫習範圍。

每周一日無功課盼緩衝

佛教林炳炎紀念學校今學年開始將周三定為「無功課日」，校長李淑儀稱，一星期中間有個緩衝期，家長可趁空餘時間帶子女到公園、圖書館，「平時同學做功課有快有慢，部分人做完都可能要睡覺，希望無功課，令學生輕鬆一點」。她又稱，平日有功課的周一、二、四及五，都將第10節定為功課輔導堂，課後有「小一加油站」，有需要的同學可留校至5時，由該級主科教師指導功課。她稱有不少同學留下，尤其部分家長不懂英文，教子女做功課有難度。

測考方面，李淑儀稱，上學期測考，由老師讀試卷讀內容，下學期讀「大題目」，盡可由淺入深，免添學童壓力。