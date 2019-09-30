城大非本地生 「相當數目」拒來港

學校開學近一個月，有指受反修例風波影響，有大學非本地生取消來港就讀或申請退學。本報本月初向八大查詢新學年學士學位非本地生及內地生人數、申請退學數目及原因等資料。城大表示，招收非本地生方面，就本港近日時局發展，城大陸續收到不少海外學生及教職員來函查詢情况，當中有相當數目的非本地學者或學生取消來港。

其餘七大稱與往年相若

嶺大表示，今年收數宗非本地生休學申請，暫未見數字與近日社會氣氛有關。浸大表示，今學年取錄約240名非本地本科生，包括約180名內地生，其中數名沒有入讀；另有10多名正就讀的內地本科生申請退學，兩者數字與過去數年相若。理大、中大、教大表示，今年非本地生不入讀人數與往年相若，其中教大今學年取錄約130名非本地生入讀學士課程，少數學生因個人理由或升學計劃有變未有入學。科大稱，每年招收400多名非本地生，當中約190人為內地生；每年均有小量學生因家庭或其他私人因素等原因，最終未有入讀或離開科大。港大稱今年本科非本地生收生情况非常理想及穩定，情况與過去相若。

教協：不擔心反修例影響非本地生

教協會長馮偉華稱，暫不覺校園內非本地生與本地生有很多衝突，亦不特別擔心反修例事件影響之後非本地生來港就讀，或與本地生相處現問題。馮偉華說，本港大學有一定教學水平，非本地生熱中來港就讀，報讀前亦清楚本港情况，「校內不是有多排斥，日常教學、上堂都相安無事」。

早前大學校內現衝突事件，本月浸大學生會編委會指出，一名內地生在校內撕下海報，有學生在場阻止及拍攝，遭該內地生強搶手機，大批學生要求他交還手機。大專學界本月於中大百萬大道舉行罷課集會，有內地生於集會前撕爛橫額，企圖弄毁音響器材時被學生包圍制止，雙方一度有肢體衝突。7月於城大校園，一名操普通話男子破壞校內的民主女神像及民主牆。