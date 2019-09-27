教育
智叻中文Smarties' 第409期
下一篇 上一篇

周圍「中」：沒有手機 一樣好玩

【明報專訊】放學後除了要做功課，你課餘時間最愛做什麼？現在的孩子多用電子產品消磨時間，別以為古人沒電子遊戲、電話等，生活就會很沉悶，其實他們也有很多娛樂「產品」，而且也很有趣的呢！

上 / 下一篇新聞