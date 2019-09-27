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2019年9月27日星期五
語文同樂 第393期
科大廣州校動工 先招研究生 主力數據科學AI先進材料
教聯倡津貼「大校」幼園50萬
青協研究：近三成青年「放任消費」
考生專訪：中文生還者 你問我答
考生專訪：與時間競賽 9個月大躍進
潮看文史：國(gwok8) 家(gaa1)
新書試閱：公共討論九點（節錄）
破讀日常：18種回家的方法
閱讀篇章：宰臣上炙
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（上）
卷四備戰：做一做
綜合精練：改善施政之三
作戰攻略：卷一應試思維(3)／描寫手法的四大天王
周圍「中」：沒有手機 一樣好玩
周圍「中」：古人玩什麼？
周圍「中」：語文小錦囊
答案
時事中文：禮多人不怪
答案
大人物小小事：女中豪傑
講故事：小超的興趣
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綜合精練：改善施政之三
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【明報專訊】題目：
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科大廣州校動工 先招研究生 主力數據科學AI先進材料
教聯倡津貼「大校」幼園50萬
青協研究：近三成青年「放任消費」
考生專訪：中文生還者 你問我答
考生專訪：與時間競賽 9個月大躍進
潮看文史：國(gwok8) 家(gaa1)
新書試閱：公共討論九點（節錄）
破讀日常：18種回家的方法
閱讀篇章：宰臣上炙
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（上）
卷四備戰：做一做
綜合精練：改善施政之三
作戰攻略：卷一應試思維(3)／描寫手法的四大天王
周圍「中」：沒有手機 一樣好玩
周圍「中」：古人玩什麼？
周圍「中」：語文小錦囊
答案
時事中文：禮多人不怪
答案
大人物小小事：女中豪傑
講故事：小超的興趣
科大廣州校動工 先招研究生 主力數據科學AI先進材料
教聯倡津貼「大校」幼園50萬
青協研究：近三成青年「放任消費」
考生專訪：中文生還者 你問我答
考生專訪：與時間競賽 9個月大躍進
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破讀日常：18種回家的方法
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閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何做論證（上）
卷四備戰：做一做
作戰攻略：卷一應試思維(3)／描寫手法的四大天王
周圍「中」：沒有手機 一樣好玩
周圍「中」：古人玩什麼？
周圍「中」：語文小錦囊
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時事中文：禮多人不怪
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大人物小小事：女中豪傑
講故事：小超的興趣
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