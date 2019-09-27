青協研究：近三成青年「放任消費」

青年創研庫今年7至8月，網上問卷訪問本港1034名高中、大專或大學生及應屆畢業生，並訪問20名青年及多名專家和學者看法。問卷結果顯示，受訪青年的理財觀念仍有不足之處，如持放任消費態度，18.6%表示自己「不刻意計較使費」及10.2%表示「有幾多用幾多」。另外，有極少數受訪者以「高危方法」應對入不敷支情况，包括4%「卡冚卡」及2%「向銀行或財務公司借錢」等。

倡理財教育列「其他學習經歷」

青年創研庫指出，理財教育並非學校必須涵蓋的常規課程內容，教師較容易忽略其深遠價值和影響，建議教育局將理財教育納入新高中課程「其他學習經歷」指定範疇之一，鼓勵學校於恆常課程外，加強培訓學生理財能力，及早掌握基本理財知識。青年創研庫亦建議，各大專院校學生事務處加強教育學生與兼職工作相關理財知識，家長亦可嘗試讓子女參與部分家庭理財決定過程，提供活用知識的機會。