教聯倡津貼「大校」幼園50萬

提20施政建議 促增資助額加人手

教聯會稱，過去《施政報告》政府提出多項中小學和特殊教育新措施，連續兩年忽略在資源上支持幼兒教育的發展，令幼教業界極度失望，不少幼稚園仍面對資源不足，特別是校舍租金問題仍待解決，面對很大營運壓力；促調高每名幼稚園學童的單位資助額，增設「一校一行政主任」，減輕前線幼師的行政工作量。教聯會又要求政府今屆任期內積極考慮重設幼師薪級表，爭取最終以實報實銷方式全面資助幼師薪酬。

倡加強一國兩制教育 更新欺凌指引

其他建議包括加強一國兩制教育，教聯會稱期望政府「站穩立場」，增撥資源加強中小學生對《憲法》、《基本法》及「一國兩制」有足夠的理解；亦要支持學校在專業自主的基礎上，加強學生對國情國史的認識。教聯會並促請政府帶頭做好價值觀教育，從小開始培養學生正面價值觀，加強反欺凌教育，建議全面檢視現行德育及品格教育的課程架構、內涵及模式，確保能夠切合學生需要的同時，推出更多措施預防校園欺凌，包括更新處理欺凌事件的指引，多舉辦校本反欺凌教育的經驗分享，提升教師處理校園欺凌的能力等。