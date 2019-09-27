科大廣州校動工 先招研究生 主力數據科學AI先進材料

首期料2022年竣工 稱與港校學科不重疊

科大昨日發新聞稿表示，港科大（廣州）不會重疊清水灣校園已提供的學科，課程設計圍繞信息、功能、系統、社會4個樞紐定位，研究範疇涵蓋數據科學、機械人與自動化系統、人工智能、先進材料等領域，與清水灣校園相互補足。新校園首階段先招收研究生，待條件許可後亦會招收本科生。科大本年度已招收106名研究生，於清水灣校園推出先導計劃，試行港科大（廣州）擬設的課程及研究。

逐步增至4000研究生 條件許可後招本科

科大亦稱，港科大（廣州）將成立各類相關管理及管治架構，制訂章程和各項規章政策，開展包括學科規劃、教職員招聘、組織架構等工作、亦會進行新校園校長遴選及創校教職員的全球招聘工作。至於新校園建築風格將與科大一脈相承。新校園的大學廣場將放置一個與清水灣校園一樣的日晷雕塑，建築規劃以配合四大相關教學和研究活動為主，輔以生活配套及住宿設施等。國際知名建築事務所Kohn Pedersen Fox Associates將負責新校園的總體建築設計規劃。

特首林鄭月娥昨日在「社區對話」前於南沙出席動工儀式。廣東省委書記李希、廣東省委副書記兼省長馬興瑞、中聯辦主任王志民、科大校董會主席廖長城及校長史維等為動工儀式任主禮嘉賓。 林太致辭時提到，相信港科大（廣州）將為穗港兩地高等教育交流合作開展新局面，培育具創新能力的國際化高端人才，並通過多方面合作，為兩地提供高水平教研支援。

史維去年曾表示，分校建校資金及營運經費由廣州市政府撥款，但未有透露金額。城大原計劃在惠州設分校，但後來稱得悉相關土地不適合作教育用途，不會進一步探討，仍有計劃在大灣區設立校園。理大亦研究在大灣區開設分校。中大及浸大早年已設內地分校項目。