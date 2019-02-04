教育
常識天下 第157期
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水上STEAM：風帆怎出海？

【明報專訊】帆妹在香港遊艇會見過，年僅6歲的孩子面對約2米高的帆船，仍可自行有條不紊地組裝帆具，這證明任何人不論年齡及性別均可以投入帆船運動，只要你了解組件的功用及運作，便會一理通百理明。

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