教育
常識天下 第157期
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環球話題：明星與野生動物自拍　易使動物受驚恐

【明報專訊】在新西蘭舉行的「國際企鵝會議」上，專家罕有談及由明星帶起的與野生動物「完美自拍」的不良風氣，提醒這種活動會影響野生動物的行為和繁殖。

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