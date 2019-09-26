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2019年9月26日星期四
常識天下 第157期
教局籲初中勿教通識 中學審視課程改科名
內地教育家等6人獲浸大頒榮譽博士
指少數族裔中文課支援不足 平機會倡加強教師培訓
中國致力 發展核電
時事議題：中國大步踏 核能路須面對隱憂
中國發展核能的隱憂
時事議題：核電廠與香港 近在咫尺
時事議題：答題指引
爆point大全：土地政策 社會利益秤先？
透視人權：執法者濫權成世界議題
觀點與角度：力推內地交流團 可增身分認同？
每周焦點：多省推產豬「軍令狀」增供應
少林功夫 強身健體
世界這樣大：少林功夫神秘多變
新聞有常識：隕石撞地球
環球話題：法國公雞啼叫太吵被鄰居控告
環球話題：明星與野生動物自拍 易使動物受驚恐
水上STEAM：風帆怎出海？
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新聞有常識：隕石撞地球
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【明報專訊】熱門新聞節錄：
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教局籲初中勿教通識 中學審視課程改科名
內地教育家等6人獲浸大頒榮譽博士
指少數族裔中文課支援不足 平機會倡加強教師培訓
中國致力 發展核電
時事議題：中國大步踏 核能路須面對隱憂
中國發展核能的隱憂
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