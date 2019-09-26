教育
通通識 第596期
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時事議題：核電廠與香港 近在咫尺

【明報專訊】為配合中國的核電發展計劃，鄰近香港的廣東省積極興建核電廠，包括規劃多年的惠州核電廠的環評報告於2018年12月獲批，本港似有被核電廠包圍之勢，核能發電於本港引起不少爭議。

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