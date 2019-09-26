指少數族裔中文課支援不足 平機會倡加強教師培訓

教育局2014/15學年起於中、小學實施「學習架構」。「學習架構」從第二語言學習者的角度出發，列有不同學習階段的預期學習表現，教師可按此訂定學習目標、進程及預期學習成果，幫助非華語學生學習中文。平機會少數族裔教育工作小組於過去一年多，舉辦多場意見交流會，收集校長、教師、少數族裔家長及非華語學生等意見，整合成報告和建議，並已提交政府。

小組指出，學習架構並非整全的課程，進度指標亦欠清晰，有受訪教師認為架構概念含糊，不知如何跟從教導學生。同時，「學習架構」未有覆蓋教學法，教學支援不足，教師亦欠相關培訓。

前線教師：一部分培訓實用性不高

有受訪教師稱，普遍教師均沒有教導非華語學生的經驗；亦有教師稱，部分培訓課程過分着重理論，實用性不高。工作小組召集人利哲宏說，現時局方沒有規定教授非華語學生的中文教師須接受持續培訓，這些教師大多以中文為第一語言，但第二語言教學涉不同技能。

小組建議，應設計完善的中文第二語言學習課程，涵蓋目前「學習架構」缺失，包括具針對性的教學法、教學工具，及有系統的教師持續培訓。利哲宏認為，應盡早培訓一批教授中文為第二語言的教師，政府亦應為教師提供資歷認同機制及受訓誘因等。