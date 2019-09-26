教局籲初中勿教通識 中學審視課程改科名

通識教育是高中課程必修科，部分學校亦會在初中設立校本通識科。教育局日前稱，學校不應於初中開辦高中科目，或使用高中科目名稱（如通識教育科）。就現行設初中通識教育的學校，教育局會與學校尋求改善的方法，但無透露具體安排。

教局致函致電跟進

通識生物化學等科

聖公會鄧肇堅中學校長戴德正稱，過往局方人員到校視學時，也曾提及不建議初中有通識科等，不過近日有較劃一及清晰的說法。他稱，全港中學都須透過電子平台向當局遞交開辦科目資料，據他了解，局方致函或致電向學校跟進，提醒學校不要於教初中教高中科目，不止是通識，生物、化學其他科也有同樣情况。

戴德正稱，自新高中學制實施起，學校設初中通識，內容與現行「生活與社會」科相若，會讓學生試做小組習作等，但不是提早於初中教高中課程。他稱，會審視初中通識內容，「如果有觸及高中內容會移走」。

開辦科目須申報

辦通識須列明校本

香港管理專業協會羅桂祥中學校長、香港中學校長會主席鄧振強稱，教育局今年修訂了收集中學開辦科目資料的電子系統，不許學校在申報中一至中三課程時，填寫「通識教育」課程編碼，倘學校辦初中通識，要另外申明是校本課程；他稱，系統亦沒有初中生物、化學、物理課程編碼，因理論上初中科學不應拆成3科。

鄧振強稱，學校中二、中三設通識，中二教基本法及高階思辯，中三每周一堂向學生介紹高中通識，「一星期45堂之中只有1堂，讓學生有心理準備知道高中教什麼」，他稱考慮到呈交科目資料的問題，「可能都會改科名」。

李國章：通識理念正確 執行有問題

葉建源：歸咎教師沒根據

此外，通識科推手之一、前教統局長李國章昨稱，推行通識科理念正確，但執行方面有問題，「希望老師反省一下是否以身作則，他們是否為香港社會、為下一代着想」。他說社會出現混亂原因很多，不止是「通識教壞學生」簡單，貧富懸殊是原因之一。立法會議員葉建源稱，李國章把責任歸咎教師是鹵莽而沒有根據的，深信絕大部分教師都是敬業和專業的，同時重視言教和身教。