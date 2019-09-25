教育
語文同樂 第392期
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神回覆：得體地怨人遲到

【明報專訊】有些人就是喜歡遲到，上學遲到，連逛街、吃飯也得大伙兒苦等。為了不把關係鬧得太僵，不妨用以下話語暗暗地揶揄「遲到大王」，既可讓自己順氣，亦能令對方啞口無言。

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