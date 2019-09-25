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2019年9月25日星期三
語文同樂 第392期
不建議初中教通識 教育局：揠苗助長
批學校取消升旗 林鄭：恐帶出不確信息
理大研發新候選抗生素 對抗超級細菌現曙光
生活關鍵字：爬山
生活關鍵字：行山 莫輕敵
生活關鍵字：行山 有所得
古文化談：古今火劫
文字定格：花火的距離
IG故事：黑色的旅行
文字青春痘：拒絕篇
答案
神回覆：得體地怨人遲到
News feed：Mindfulness
News feed：Resilient
Answers, News feed
Comic：Citation
Animal：Southern two-toed sloth
Grammar：Direct object
Answers, Grammar
Story：Don't lie in!
Answers, Story
Pictionary：Kitchen
Quiz：Local and World News
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文字青春痘：拒絕篇
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【明報專訊】清晨回校，同學竟要求你借功課給他「抄考」，明目張膽地掠奪你勤奮的成果。如此無理要求，當然應該拒絕，除了說一聲「不！」還有以下更多的選擇。
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不建議初中教通識 教育局：揠苗助長
批學校取消升旗 林鄭：恐帶出不確信息
理大研發新候選抗生素 對抗超級細菌現曙光
生活關鍵字：爬山
生活關鍵字：行山 莫輕敵
生活關鍵字：行山 有所得
古文化談：古今火劫
文字定格：花火的距離
IG故事：黑色的旅行
文字青春痘：拒絕篇
答案
神回覆：得體地怨人遲到
News feed：Mindfulness
News feed：Resilient
Answers, News feed
Comic：Citation
Animal：Southern two-toed sloth
Grammar：Direct object
Answers, Grammar
Story：Don't lie in!
Answers, Story
Pictionary：Kitchen
Quiz：Local and World News
不建議初中教通識 教育局：揠苗助長
批學校取消升旗 林鄭：恐帶出不確信息
理大研發新候選抗生素 對抗超級細菌現曙光
生活關鍵字：爬山
生活關鍵字：行山 莫輕敵
生活關鍵字：行山 有所得
古文化談：古今火劫
文字定格：花火的距離
IG故事：黑色的旅行
答案
神回覆：得體地怨人遲到
News feed：Mindfulness
News feed：Resilient
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Comic：Citation
Animal：Southern two-toed sloth
Grammar：Direct object
Answers, Grammar
Story：Don't lie in!
Answers, Story
Pictionary：Kitchen
Quiz：Local and World News
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