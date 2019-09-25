教育
語文同樂 第392期
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文字青春痘：拒絕篇

【明報專訊】清晨回校，同學竟要求你借功課給他「抄考」，明目張膽地掠奪你勤奮的成果。如此無理要求，當然應該拒絕，除了說一聲「不！」還有以下更多的選擇。

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