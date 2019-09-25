理大研發新候選抗生素 對抗超級細菌現曙光

理大應用生物及化學科技學系「化學生物學及藥物研發國家重點實驗室」的研究團隊，由該學系助理教授馬聰帶領，成員包括理大及中大醫學院的跨領域專家。馬聰稱，世界各地就藥物研發投入驚人的經費與資源，然而，新抗生素的研發自1980年代中停滯不前，而團隊成功研發新一代「候選」抗生素（統稱為Nusbiarylins），是對抗超級細菌的突破。

馬聰稱，現時大部分抗生素的運作原理，是阻礙細菌細胞DNA的合成、或破壞其蛋白質的功能。理大開發的創新抗菌機制，則主要利用創新的小分子，把存於細菌細胞的重要蛋白質「NusB」和「NusE」分隔，阻礙兩者結合，從而抑制細菌生長。

現時動物測試階段

有望日後成為新藥

研究已達動物測試階段，即正進行感染模型研究和藥理特性研究，有望日後成為新藥物。研究結果已於多份科學期刋刋登，早前於美國舉行的「2019 TechConnect 世界創新會議暨博覽會」上獲頒全球創新獎。

另外，理大昨日宣布，委任衛炳江教授為下任常務及學務副校長，任期5年，由2020年3月1日起生效，接替將於2020年2月底退休的陳正豪教授。