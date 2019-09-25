批學校取消升旗 林鄭：恐帶出不確信息

林大輝：不舉行升旗不代表不愛國

林大輝質疑，若有校外的人衝擊校園，學校是否有能力保護師生安全、維持校園安全和秩序，政府又有何具體措施協助和保護學校舉行升旗禮。「若無，為什麽不可以讓學校因應自己的情况和考慮自行處理升旗活動呢？」他說，不同意學校不舉行升旗禮就是不愛國，以及是向學生灌輸不正確意識的說法和批評。

另外，就中學教師戴健暉及賴得鐘因在facebook發表仇警言論被教育局發譴責信，教聯會主席黃錦良昨在香港電台節目稱，樹大有枯枝，相信兩名教師個案是少數，又指倘教協沒偏袒個別教師，相信可令公眾對教師有更大信心。他稱，在發譴責信及吊銷牌照之間，又認為教育局要研究兩者之間仍有跟進空間。

教育界立法會議員葉建源稱，教育局的處分應「合乎比例」，應公開準則，又稱兩名教師不是工作期間，而是在私人fb發表言論，認為不應該以吊銷牌照處分。教聯會早前稱「發譴責信」做法寬鬆，認為要有「適當的懲處」。黃錦良稱，教聯會從沒要求教育局吊銷兩名老師牌照，強調一直要求教育局公平、公開處理投訴。