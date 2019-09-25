不建議初中教通識 教育局：揠苗助長

教育局副秘書長康陳翠華前日（23日）於「局中人語」專欄表示，由於課時有限，學校如在初中自行安排校本通識科，人文學科的課時和課程完整性會受影響。她認為，此或犧牲學生均衡學習經歷，「沒有穩固的知識基礎，又如何能多角度分析問題呢？」

未回應會否強制刪除初中通識科

當局昨回應本報查詢時進一步解釋，稱不應於初中開辦高中科目或使用高中科目名稱（如通識教育科），以免令家長等持份者產生誤會。教育局沒有回應目前多少中學設初中通識科，及會否強制要求學校刪去該科，但稱學校於初中提早施教高中科目，亦屬揠苗助長，不利學生於初中階段建立穩固的知識基礎。

就局方提出高中通識教科書「專業諮詢」服務，盼日後釋除公眾對未送審教材的憂慮。立法會議員、關注通識教育聯席會議召集人梁美芬認為，此舉只觸及通識科表面問題， 形容是「有姿勢無實際」，不會「收貨」，至少需將教科書送審；又稱通識科課程範圍「漫山放羊」，認為要將此科改為選修科，即取消必修必考，亦應取消必答題。她又稱，現時教育局依賴舉報教師教學問題，批評局方未有履行監管責任，要求監管教學質素讓家長放心。

教聯會則表示歡迎，認為有助確保內容準確和客觀。主席黃錦良形容教育局是「行出第一步」，可令有憂慮的公眾「有番一點信心」，亦希望局方鼓勵更多書商參與，及盡快擴展至初中通識教科書，長遠應設立送審機制。黃錦良補充稱，局方亦應關注教師教學質素，至於通識科應否轉為選修科等則有待進一步探討。

通識教育教師聯會主席劉錦輝認為，若「專業諮詢」有助教科書與時並進，補充多角度觀點，教師會對此歡迎，但業界關注若「審書」，可如何呈現此科的核心價值如多角度思考等理念。劉錦輝稱，前線教師有專業判斷，不會依書直說，會因應需要提供額外補充資料，現時亦非限制教師必須用教科書，相信教學有彈性。