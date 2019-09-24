教育
明路—生涯規劃 第63期
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職業潛力圖：眼鏡的聯想

【明報專訊】每天長時間對着手提電話和電腦，不患上近視才怪！眼鏡可謂今天大部分學生必備的隨身物件，大家快快戴上眼鏡，看清楚裝嵌精密的眼鏡當中，蘊藏了什麼職業可能。

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