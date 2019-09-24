Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年9月24日星期二
明路—生涯規劃 第63期
憂子不穩入喇沙 舊生另報直資校
林鄭師妹化身「連儂人」
港大辦東非生態遊攝影展
生涯規劃．行業學堂．學生：讀宗教研究 非神父專利
行業學堂：「貼地」看宗教 無信仰都讀得
職業潛力圖：眼鏡的聯想
騙局逃生門：Fact Check 聯招５流言
生涯手記：認識自己有幾「型」
規劃情報：設展覽選科輔導 理大資訊日多入學貼士
社會對立精神繃緊 專家憂自殺率回升
建太陽能Wi-Fi分享裝置 助寮屋居民平價上網
下一篇
上一篇
職業潛力圖：眼鏡的聯想
prev
next
【明報專訊】每天長時間對着手提電話和電腦，不患上近視才怪！眼鏡可謂今天大部分學生必備的隨身物件，大家快快戴上眼鏡，看清楚裝嵌精密的眼鏡當中，蘊藏了什麼職業可能。
上 / 下一篇新聞
憂子不穩入喇沙 舊生另報直資校
林鄭師妹化身「連儂人」
港大辦東非生態遊攝影展
生涯規劃．行業學堂．學生：讀宗教研究 非神父專利
行業學堂：「貼地」看宗教 無信仰都讀得
職業潛力圖：眼鏡的聯想
騙局逃生門：Fact Check 聯招５流言
生涯手記：認識自己有幾「型」
規劃情報：設展覽選科輔導 理大資訊日多入學貼士
社會對立精神繃緊 專家憂自殺率回升
建太陽能Wi-Fi分享裝置 助寮屋居民平價上網
憂子不穩入喇沙 舊生另報直資校
林鄭師妹化身「連儂人」
港大辦東非生態遊攝影展
生涯規劃．行業學堂．學生：讀宗教研究 非神父專利
行業學堂：「貼地」看宗教 無信仰都讀得
騙局逃生門：Fact Check 聯招５流言
生涯手記：認識自己有幾「型」
規劃情報：設展覽選科輔導 理大資訊日多入學貼士
社會對立精神繃緊 專家憂自殺率回升
建太陽能Wi-Fi分享裝置 助寮屋居民平價上網
prev
next