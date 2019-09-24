林鄭師妹化身「連儂人」

嘉諾撒聖方濟各書院校外，4名學生化身「連儂人」，身上貼滿便利貼，不少寫有「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」、「香港人，加油」等字句，亦有同學繪畫在反修例運動爆紅的Pepe蛙。其中一名「連儂人」學生Kathy表示，因校內有限制，無法設連儂牆，故於校外設「連儂人」，望讓更多同學表達訴求。她說，政府至今仍未能回應五大訴求，港人不會就此罷休。Kathy對本港衝突愈來愈嚴重感心痛，認為始作俑者是政府，又認為警方濫捕問題日趨嚴重，要求成立獨立調查委員會。對於林太下周的「社區對話」，Kathy認為無意思，林太只想聽支持者說話，對回應訴求沒幫助。

有份貼上便利貼的中六陳同學認為，政府太遲才宣布撤回修例，非常沒誠意；又批評政府未有回應其他訴求，現時警方濫捕問題嚴重。對於本周「社區對話」，陳同學質疑政府是否能公開透明揀選150人參加，以及是否可聆聽所有人意見。

另外，警務處長盧偉聰母校喇沙書院的學生，昨日將學校外牆變成連儂牆，張貼不少便利貼及相關海報。