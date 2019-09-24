憂子不穩入喇沙 舊生另報直資校

據教育局「在香港居住的6歲學齡人口的推算數字」數字，2020學年小一學童入口下跌3%至55,700人。他們昨日至周五（27日）可向一間心儀小學交申請表。學校不設任何筆試或面試，需按「計分辦法準則」（見表）甄選學生。傳統名校喇沙小學昨早有10多家長交表，有家長稱本身為該校畢業生，連同適齡兒童等分數，在計分準則下手握25分。他說知道過去有持25分的申請者也不穩入，故已報讀多間直資校做準備。

專家：名校多舊生 非必然優勢

升學專家趙榮德稱，自行收生階段傳統名校競爭已相當激烈，若不是屬必收的「世襲生」（兄姊讀該校），基本上父母要是該校舊生才有機會獲取錄，但傳統名校歷史達50年以上，舊生眾多，即使父母是舊生有加分，也不是必然優勢，可能因「同分」要抽籤決定取錄與否。他稱有家長明知不夠高分，仍會考慮採取「111」策略，即在自行階段、之後的「統一派位」甲一、乙一部分都首選同一校，靠運氣「博一博」，萬一在「統一派位」志願落空，「111」較大機會成功叩門。

「世襲生」屬必收 或蠶食派位

「世襲生」在自行收生階段屬必收，學校有機會因「世襲生」太多，而動用「統一派位」學額取錄，「統一」學額因而減少。趙榮德稱，即使學生人口跌，但料傳統名校「世襲生」人數不會太大變化。

地區名校中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱，過去數年自行收生階段，持25分的申請者已可穩入，20分則需抽籤，又呼籲家長毋須「迫埋一日交表」。