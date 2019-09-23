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2019年9月23日星期一
常識學堂 第154期
學生抗爭持續 校門貼文宣便服日穿黑
50家長遊行促阻「政治入校」
學者：親子討論修例風波 家長應冷靜客觀
時事懶人包：生態透支日
火星庫：Fact Check？ 不如先F-I-T Check！
時事點對點：AI換面App 惹侵犯私隱
時事點對點：港數碼安全排名跌 17位
Data解密：青年「共居」
Road to 5**：Food safety
概念解碼：中醫
伽利略「教」畫畫？
STEAM x 足迹：鐘擺與旋轉
新聞解碼：綠在區區
答案
偵探M.A.D. 朋友仔罵我
你吃了什麼：冷飯熱量少過熱飯？
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你吃了什麼：冷飯熱量少過熱飯？
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【明報專訊】夏日炎炎，沒食慾吃下一大碗白飯，動手做壽司也是好主意！
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學生抗爭持續 校門貼文宣便服日穿黑
50家長遊行促阻「政治入校」
學者：親子討論修例風波 家長應冷靜客觀
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火星庫：Fact Check？ 不如先F-I-T Check！
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時事點對點：港數碼安全排名跌 17位
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概念解碼：中醫
伽利略「教」畫畫？
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偵探M.A.D. 朋友仔罵我
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新聞解碼：綠在區區
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