教育
常識學堂 第154期
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新聞解碼：綠在區區

【明報專訊】環境保護署發起「綠在區區」計劃，以設計有趣新穎的回收設施推動減廢，讓綠色生活扎根社區。要完善一個環保回收網絡，除了硬件，人的參與也十分重要呢！

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