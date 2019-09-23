50家長遊行促阻「政治入校」

教局：按守則監管教師操守

教育局回覆稱，任何人不應利用學校作表達政治訴求場地，學校有責任確保學生免受干擾。局方會據《教育條例》及從《香港教育專業守則》角度，監管教師操守，對於社會政治議題，教師應以客觀及理性態度分析，不可因個人政治訴求或一己行為影響學生。

參加者先於遮打花園短暫集會，輪流發言，之後手持寫有「反洗腦 拒絕政治入侵校園」橫額及「拒絕洗腦 還我安靜校園」等標語，步行至政總外，高叫口號及發言，並將寫有訴求的便利貼貼在橫額。

遊行者促嚴懲「播毒」教師

參加者有數項訴求，包括要求教育局全力阻止政治入侵校園；嚴懲所有「播毒」教師及校長；成立監察小組，監察校長教師有否違規；撤銷及監管通識科內容等。活動召集人之一劉女士望教育局正視問題。她見過有學生穿校服大叫「光復香港，時代革命」等口號，又稱雖然人鏈並非違法，但不應在校園發生。她說，部分通識科教材偏頗，影響學生思想，希望教師安守職責，教育學生知識，不要向學生灌輸其政治理念，「你要去衝自己去，不要叫學生去衝」。劉女士育兩孩子，對前景感擔心，又稱有家長反映若情况持續會考慮安排子女離港。

參加者何女士說，學生應專注學習，不應參加人鏈等政治活動。對於教育局早前向發表仇警言論的教師發譴責信，何女士認為不足夠，應撤銷這類教師的執教資格。自稱曾於學校任教10多年的陳女士說，留意到近年不少網上教材、課堂工作紙偏頗，要求局方監察學校教材。