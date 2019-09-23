學生抗爭持續 校門貼文宣便服日穿黑

平台擬下周一罷課

學生行動遍地開花，「中學生罷課籌備平台」發起校門連儂日，呼籲中學生今日放學後，以文宣、便利貼「裝飾」校門、校門外欄杆，或在校門手持標語等，對外宣示五大訴求。平台正籌備9月30日進行第二次罷課集會。聖若瑟書院反修例關注組呼籲同學周五（27日）便服日身穿黑衣回校，以表對示威者支持及對政府仍對「五大訴求缺一不可」的聲音視而不見、聽而不聞的不滿。

喇沙書院反修例關注組代表唐同學稱，開學迄今發起過罷課、學生或聯校人鏈、校內靜坐、在校門唱歌等，最近一次、上周五舉行的「快閃大合唱」，學生小息時在操場、不同樓層唱《願榮光歸香港》，有人演奏小提琴，約200同學響應。唐同學稱，校方過去不斷打壓學生行動，如阻止同學奏樂、叫口號，要求同學除黑口罩等，同學不會屈服，且政府未回應五大訴求，會繼續表態至爭取到為止。

校長會：難每活動發指引 校方酌情處理

中學校長會主席鄧振強稱，學生行動「花樣比較多」，教育局亦難以針對每一個活動發指引，學界理解大原則均是「學校不是宣示政治訴求之地」，處理個別事件時校方有空間酌情處理，如要求罷課學生交家長信等。他稱，每間中學響應行動的學生人數不同，故難一概而論有統一應對方法。他又說，反修例風波以來，大部分學校都是以輔導角度，而不是以懲罰學生去平息學校事件。

就學生未來發起的行動，鄧振強表示，學界有心理準備行動仍會持續一段時間，因社會尚未平靜，學校受社會大環境影響。