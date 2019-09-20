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智叻中文Smarties' 第408期
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周圍「中」：洗白白 身心舒暢

【明報專訊】夏日炎炎，每天最期待就是洗澡的時候了，把汗水與污物統統洗走，舒暢得很。走進浴室、開熱水爐、扭開花灑，洗澡對我們來說是如此輕鬆方便的事，那古時的人又如何洗澡呢？

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