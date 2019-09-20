Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年9月20日星期五
語文同樂 第391期
教聯調查：四成校有學生情緒受困 有警察子女被踢出群組
去年度小一申請 23宗虛報住址
城大推5G智慧大廈
科大築千人人鏈
考生專訪：熒光戰卷三
考生專訪：結構在心中 見解分高下
小誌美學：多肉君狂想 香蕉變滑梯
破讀日常：罷買的世界路線圖
閱讀篇章：〈有時風雨〉——黎翠華
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何拆題目
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之二
綜合精練：整合拓展拆題方法
作戰攻略：卷一應試思維 (2)／分清段句在結構上的作用
周圍「中」：洗白白 身心舒暢
周圍「中」：洗澡文化古今大不同
答案
時事中文：酒店六小件 以後不再見？
答案
大人物小小事：嚴父的愛
講故事：化敵為友
下一篇
上一篇
閱讀篇章：參考答案
prev
next
【明報專訊】(1) D
上 / 下一篇新聞
教聯調查：四成校有學生情緒受困 有警察子女被踢出群組
去年度小一申請 23宗虛報住址
城大推5G智慧大廈
科大築千人人鏈
考生專訪：熒光戰卷三
考生專訪：結構在心中 見解分高下
小誌美學：多肉君狂想 香蕉變滑梯
破讀日常：罷買的世界路線圖
閱讀篇章：〈有時風雨〉——黎翠華
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何拆題目
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之二
綜合精練：整合拓展拆題方法
作戰攻略：卷一應試思維 (2)／分清段句在結構上的作用
周圍「中」：洗白白 身心舒暢
周圍「中」：洗澡文化古今大不同
答案
時事中文：酒店六小件 以後不再見？
答案
大人物小小事：嚴父的愛
講故事：化敵為友
教聯調查：四成校有學生情緒受困 有警察子女被踢出群組
去年度小一申請 23宗虛報住址
城大推5G智慧大廈
科大築千人人鏈
考生專訪：熒光戰卷三
考生專訪：結構在心中 見解分高下
小誌美學：多肉君狂想 香蕉變滑梯
破讀日常：罷買的世界路線圖
閱讀篇章：〈有時風雨〉——黎翠華
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
卷四備戰：如何拆題目
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之二
綜合精練：整合拓展拆題方法
作戰攻略：卷一應試思維 (2)／分清段句在結構上的作用
周圍「中」：洗白白 身心舒暢
周圍「中」：洗澡文化古今大不同
答案
時事中文：酒店六小件 以後不再見？
答案
大人物小小事：嚴父的愛
講故事：化敵為友
prev
next